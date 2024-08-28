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Başörtülü Diş Hekimliği Öğrencisine Ayrımcılık İddiası: Adalet Bakanı Devreye Girdi!

Başörtülü Diş Hekimliği Öğrencisine Ayrımcılık İddiası: Adalet Bakanı Devreye Girdi!

Başörtü
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 19:50

Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde başörtülü olduğu için görev alamadığı iddia edilen Dilara Çiçek isimli öğrenci için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devreye girdi. Tunç, 'Eski Türkiye zihniyeti' dediği olay için soruşturma açıldığını duyurdu. 

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TRT'nin haberine göre, Dilara Çiçek, Biruni Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiydi. İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresinde görev almak istedi.

TRT'nin haberine göre, Dilara Çiçek, Biruni Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiydi. İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresinde görev almak istedi.

Ancak iddiaya göre Çiçek'e başörtüsü nedeniyle kongrede görev alamayacağı söylendi. Çiçek, "Böyle bir şeyin olması bu yılda gerçekten çok şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Ancak iddiaya göre Çiçek'e başörtüsü nedeniyle kongrede görev alamayacağı söylendi. Çiçek, "Böyle bir şeyin olması bu yılda gerçekten çok şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Çiçek olay anını ise şöyle anlattı: 👇

'Aradım, arkadaşıma geri dönüş yapmışsınız. Bana bir geri dönüş olmadı. Bir sıkıntı mı var? Ya da unuttunuz mu? 'Bir bakayım hemen dosyanıza' dedi. Dosyayı buldu. 'Tesettürlü çalışan istemiyor' diye bir cümle kurdu.'

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 👇

Bakan Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 👇

'Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır. Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı 👇

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Cindirella Man

Adil olacaksın koskoca bakansın senin görevin tek başörtülü kadınların degil bütün kadınların hakkını korumak aynı hassasiyeti öldürülen kadınlar içinde göst... Devamını Gör

rednose34

Yine bir yerde başörtülü bacılarımız mağdur olmuş

jeolog_30

Bunu kaşıyıp kaşıyıp puan toplamaya çalışıyorlar ama artık deniz bitti kimse yemez.

pofudukpofyumak

Ya Diamond Tema’ya yapılanlar ?