Başörtülü Diş Hekimliği Öğrencisine Ayrımcılık İddiası: Adalet Bakanı Devreye Girdi!

Çiçek olay anını ise şöyle anlattı: 👇

'Aradım, arkadaşıma geri dönüş yapmışsınız. Bana bir geri dönüş olmadı. Bir sıkıntı mı var? Ya da unuttunuz mu? 'Bir bakayım hemen dosyanıza' dedi. Dosyayı buldu. 'Tesettürlü çalışan istemiyor' diye bir cümle kurdu.'