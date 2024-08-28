Başörtülü Diş Hekimliği Öğrencisine Ayrımcılık İddiası: Adalet Bakanı Devreye Girdi!
Başörtülü Diş Hekimliği Öğrencisine Ayrımcılık İddiası: Adalet Bakanı Devreye Girdi!
Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde başörtülü olduğu için görev alamadığı iddia edilen Dilara Çiçek isimli öğrenci için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devreye girdi. Tunç, 'Eski Türkiye zihniyeti' dediği olay için soruşturma açıldığını duyurdu.
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TRT'nin haberine göre, Dilara Çiçek, Biruni Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiydi. İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresinde görev almak istedi.
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Ancak iddiaya göre Çiçek'e başörtüsü nedeniyle kongrede görev alamayacağı söylendi. Çiçek, "Böyle bir şeyin olması bu yılda gerçekten çok şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.
Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 👇
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı 👇
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Adil olacaksın koskoca bakansın senin görevin tek başörtülü kadınların degil bütün kadınların hakkını korumak aynı hassasiyeti öldürülen kadınlar içinde göst... Devamını Gör
Yine bir yerde başörtülü bacılarımız mağdur olmuş
Bunu kaşıyıp kaşıyıp puan toplamaya çalışıyorlar ama artık deniz bitti kimse yemez.
Ya Diamond Tema’ya yapılanlar ?