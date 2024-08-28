Sattığı Aracın HGS Borçları Gelmeye Devam Ediyor: "Nereye Gitsem Olmadı"
Sattığı Aracın HGS Borçları Gelmeye Devam Ediyor: "Nereye Gitsem Olmadı"
Balıkesir'de yaşayan Musa Erdil, tam 27 yıl önce sattığı kamyonetine ödenmeyen HGS geçiş ücretleri yüzünden icralık oldu. Erdil, ' Gitmediğim yer kalmadı. Başvurmadığım yer kalmadı' diyerek duruma isyan etti.
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Balıkesir'de uzun yıllar önce aracını satan Musa Erdil'in başı HGS borçları nedeniyle dertte.
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Sattığı aracın bir kaza sonucu hurdaya ayrıldığını söyleyen Erdil, bu güne kadar kendisine 2 bin liranın üzerinde borç geldiğini ve bunları yatırdığını söyledi. Erdil'in şu anda hala 581 lira 25 kuruş HGS borcu gözüküyor.
Üç çocuk babası Erdil yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “1997 yılında 1976 model kamyonetimi noter aracılığı ile sattım. Satış sözleşmesi burada. Gitmediğim yer kalmadı. Başvurmadığım yer kalmadı. Bu plakalı araçla otoyollardan geçiş yapılıyor. 2018'de cezalar gelmeye başladı. İcra yoluyla cezalar beni buluyor."
"Bu cezalardan kurtulmam için başvurmadığım makam kalmadı. Traktörümü satacaktım, bundan dolayı hiçbir işlem yapamadım. 6 seneden beri uğraşıyorum. Üstümden sildiremedim bu aracı. Hiçbir netice alamadım. Ne noterden ne vergi dairesinden ne de Trafik'ten. Nereye gitmem ne yapmam gerektiğini bilmiyorum."
Sattığı aracın HGS borçları hala kendisine gelen Musa Erdil'in yaşadıkları 👇
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