Tomris'in hikâyesini en ayrıntılı anlatan kaynak, Antik Yunan tarihçisi Heredot. Ona göre Tomris, Hazar'ın doğusundaki bozkırlarda yaşayan Massagetlerin kraliçesiydi; Türk tarih yazımında da Saka kökenli bir hükümdar olarak sıkça anılır. Pers kralı Büyük Kiros önce evlilik teklifiyle topraklarını almaya çalıştı, Tomris bunu reddedince savaş açtı. Kiros'un kurduğu şarap tuzağında oğlu Spargapises esir düştü ve esaret içinde hayatını kaybetti. Ardından gelen meydan savaşında (MÖ 530 civarı) Persler ağır yenildi, Kiros da savaşta öldü. Heredot bu savaşı, kendi dönemine kadar yapılmış en çetin savaşlardan biri olarak anlatır.