Gücünü Hafife Alanlara Başarılarıyla Cevap Verip Tarihin Seyrini Değiştiren 10 Kadın
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Kimi tahta oturdu, kimi zırh giyip savaşa girdi, kimi de kadınların okuyamadığı fakültelerin kapısını tek tek açtı! Yaşadıkları çağ, şehir ve dil farklı olsa da hepsinin ortak yanı aynı: Onları küçümseyenlere yaptıklarıyla cevap verdiler ve tarihte kalıcı iz bıraktılar. Antik çağdan Cumhuriyet Türkiyesi'ne uzanan bu listede her tarihi ve her başarıyı kaynağından kontrol ettik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Tomris Hatun: Pers Kralı Kiros'u Durduran Bozkır Kraliçesi
2. VII. Kleopatra: Mısır'ın Son Firavunu
3. Altuncan Hatun: Selçuklu'yu Zor Günde Ayakta Tutan Hatun
4. Bingenli Hildegard: Orta Çağ'ın Besteci Rahibesi
5. Jeanne d'Arc: Orléans Kuşatmasını Kıran Köylü Kızı
6. II. Katerina: Darbeyle Tahta Çıkan Alman Prenses
7. Mary Wollstonecraft: Kadın Haklarını Kâğıda Döken Düşünür
8. Emily Murphy: "Kadın Da İnsandır" Davasının Öncüsü
9. Süreyya Ağaoğlu: Türkiye'nin İlk Kadın Avukatı
10. Sabiha Bengütaş: Cumhuriyet'in İlk Kadın Heykeltıraşı
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