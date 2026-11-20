Ali Koç ve Necati Şaşmaz Aynı Karede: Kurtlar Vadisi Polat Alemdar'ının Son Hali
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Siyaset, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç’ın nikah töreninde bir araya geldi. İş insanı Ali Koç ve Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz aynı karede ortaya çıktı. Necati Şaşmaz, son haliyle dikkat çekti.
Ali Koç ve Necati Şaşmaz aynı karede.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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