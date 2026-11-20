Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Törende iş, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim katılım gösterdi. İş insanı Ali Koç ile televizyon tarihinin efsaneleşen yapımı Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz başrolü Necati Şaşmaz, törende yan yana görüntülendi.

İkilinin yer aldığı fotoğrafta, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyüp Yıldız da yer aldı.

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun süredir ekranlardan ve magazin gündeminden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyordu.