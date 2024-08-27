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'Ekrandan Alınma' İddiaları: Mansur Yavaş'tan Now Spikeri Gülbin Tosun İçin İlk Açıklama!

'Ekrandan Alınma' İddiaları: Mansur Yavaş'tan Now Spikeri Gülbin Tosun İçin İlk Açıklama!

Mansur Yavaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 17:02

NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Twitter hesabından yazdıkları nedeniyle ekrandan çekildiği iddiası için Yavaş cephesinden ilk açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada, 'Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır' ifadeleri kullanıldı.

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NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle zorunlu izne çıkarıldığı iddiaları oldukça konuşulmuştu.

NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle zorunlu izne çıkarıldığı iddiaları oldukça konuşulmuştu.

Tosun, geçen günlerde X (Twitter) hesabından Mansur Yavaş’ı etiketleyerek, “Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!” ifadelerini kullanmıştı.

Tosun, geçen günlerde X (Twitter) hesabından Mansur Yavaş’ı etiketleyerek, “Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!” ifadelerini kullanmıştı.

Gülbin Tosun ardından yaptığı paylaşımda ise “Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!” demişti 👇

Gülbin Tosun ardından yaptığı paylaşımda ise “Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!” demişti 👇
twitter.com

Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldığı ifade edilirken, Mansur Yavaş cephesinden de konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldığı ifade edilirken, Mansur Yavaş cephesinden de konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla açıklamada, "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla açıklamada, "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: 👇

“Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasıyla ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak; Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır.

Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz. Bu karar, tamamen kanal yönetiminin iç disiplin prosedürleri ile ilgilidir ve benimle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve spekülasyonların önlenmesi adına, bu durumun benim açıklamalarımla veya kişisel görüşlerimle herhangi bir ilgisi olmadığını açıkça ifade eder, saygılarımı sunarım.”

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım 👇

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