'Ekrandan Alınma' İddiaları: Mansur Yavaş'tan Now Spikeri Gülbin Tosun İçin İlk Açıklama!
'Ekrandan Alınma' İddiaları: Mansur Yavaş'tan Now Spikeri Gülbin Tosun İçin İlk Açıklama!
NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Twitter hesabından yazdıkları nedeniyle ekrandan çekildiği iddiası için Yavaş cephesinden ilk açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, 'Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır' ifadeleri kullanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik açıklaması nedeniyle zorunlu izne çıkarıldığı iddiaları oldukça konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tosun, geçen günlerde X (Twitter) hesabından Mansur Yavaş’ı etiketleyerek, “Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!” ifadelerini kullanmıştı.
Gülbin Tosun ardından yaptığı paylaşımda ise “Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!” demişti 👇
Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldığı ifade edilirken, Mansur Yavaş cephesinden de konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla açıklamada, "Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın