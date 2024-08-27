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Yeşilçam'ın Pek Çok Unutulmaz Filminde Rol Almıştı: Ünlü Oyuncu Sevil Üstekin Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın Pek Çok Unutulmaz Filminde Rol Almıştı: Ünlü Oyuncu Sevil Üstekin Hayatını Kaybetti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 15:53 Son Güncelleme: 27.08.2024 - 16:14

'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz yapımında rol alan ünlü oyuncu Sevil Üstekin 79 yaşında hayatını kaybetti. 

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Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 👇

Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 👇

"Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

Sevil Üstekin, 1992 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırmıştı.

Sevil Üstekin, 1992 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırmıştı.

Ünlü oyuncu ayrıca 'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz yapımında rol almıştı.

Ünlü oyuncu ayrıca 'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz yapımında rol almıştı.

Sevil Üstekin Kimdir?

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