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Türkiye'nin Ünlü Kooperatif Markası Battı: "Liyakatsiz Atamalar Sonunu Getirdi"

Türkiye'nin Ünlü Kooperatif Markası Battı: "Liyakatsiz Atamalar Sonunu Getirdi"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 13:12

Trabzon’un Tonya ilçesinde yarım yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren ünlü Tonya Süt Ürünleri Kooperatifi battı. Kooperatifin ortaklarından Bekir Uzunoğlu, kooperatifin liyakatsiz yönetim ile borç batağına sürüklendiğini söyledi.  

Kaynak: BirGün

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Türkiye'de son dönemde büyük bir konkordato dalgası yaşanıyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde yarım yüzyılı aşkın bir süre önce kurulan ve bir dev çınardan daha kötü haber geldi. Bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayan Tonya Süt Ürünleri Kooperatifi, kötü yönetim ve artan borç yükü nedeniyle kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı.

Türkiye'de son dönemde büyük bir konkordato dalgası yaşanıyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde yarım yüzyılı aşkın bir süre önce kurulan ve bir dev çınardan daha kötü haber geldi. Bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayan Tonya Süt Ürünleri Kooperatifi, kötü yönetim ve artan borç yükü nedeniyle kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın aktardığına göre, 1968 yılında kurulan ve 55 yıl boyunca sürdürülebilir tarım ve hayvancılığı destekleyen kooperatif liyakatsiz kişilerin elinde borç batağına sürüklendi. Kurumun borçlarının 18.5 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın aktardığına göre, 1968 yılında kurulan ve 55 yıl boyunca sürdürülebilir tarım ve hayvancılığı destekleyen kooperatif liyakatsiz kişilerin elinde borç batağına sürüklendi. Kurumun borçlarının 18.5 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak

Bir zamanlar 40 ton süt işleme kapasitesine sahip olan kooperatif Türkiye geneline ürün satıyordu. Kooperatifin kapanışı, Tonya halkını ve bölgenin ekonomik yapısını da olumsuz yönde etkileyecek.

Bir zamanlar 40 ton süt işleme kapasitesine sahip olan kooperatif Türkiye geneline ürün satıyordu. Kooperatifin kapanışı, Tonya halkını ve bölgenin ekonomik yapısını da olumsuz yönde etkileyecek.

Kooperatifin ortaklarından Bekir Uzunoğlu, borç batığının sorumlası olarak ise liyakatsiz yöneticileri gösterdi. Uzunoğlu, kooperatifin kötü yönetildiğini ve özellikle son dönemde siyasi müdahalelerle demokratik olmayan yöntemlerle işletildiğini belirtti.

Kooperatifin ortaklarından Bekir Uzunoğlu, borç batığının sorumlası olarak ise liyakatsiz yöneticileri gösterdi. Uzunoğlu, kooperatifin kötü yönetildiğini ve özellikle son dönemde siyasi müdahalelerle demokratik olmayan yöntemlerle işletildiğini belirtti.

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