Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ezber Bozan Atatürk Paylaşımı!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ezber Bozan Atatürk Paylaşımı!
Milli bayramlara ilişkin anma mesajları ve Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının anılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri'nin Başkanı Ali Erbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi ezber bozan bir paylaşım yaptı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bayramlar için yayınladığı anma mesajları ve Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının hiç anılmaması uzun bir süredir tartışmaların merkezinde yer alıyordu.
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Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için Twitter'dan (X) yaptığı paylaşımda Atatürk'ü de andı.
Ali Erbaş paylaşımında şunları kaydetti 👇
Ali Erbaş'ın paylaşımı 👇
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