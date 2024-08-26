Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ezber Bozan Atatürk Paylaşımı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ezber Bozan Atatürk Paylaşımı!

Ali Erbaş Atatürk
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 12:39

Milli bayramlara ilişkin anma mesajları ve Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının anılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri'nin Başkanı Ali Erbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi ezber bozan bir paylaşım yaptı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bayramlar için yayınladığı anma mesajları ve Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının hiç anılmaması uzun bir süredir tartışmaların merkezinde yer alıyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bayramlar için yayınladığı anma mesajları ve Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının hiç anılmaması uzun bir süredir tartışmaların merkezinde yer alıyordu.

Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan oldukça dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için Twitter'dan (X) yaptığı paylaşımda Atatürk'ü de andı.

Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için Twitter'dan (X) yaptığı paylaşımda Atatürk'ü de andı.

Ali Erbaş paylaşımında şunları kaydetti 👇

Ali Erbaş paylaşımında şunları kaydetti 👇

'Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi'nin 953’üncü yıldönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi #BüyükTaarruz’un 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Aziz emanetleri ve muazzez hatıraları kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun.'

Ali Erbaş'ın paylaşımı 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın