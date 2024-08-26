Balıkesir'de Cinayet: Erkek Arkadaşı Olduğundan Şüphelendiği 18 Yaşındaki Kızını Katletti!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Eylem Sevilen, babası tarafından öldürüldü.

Genç kızı evin içinde boğan baba Murat Sevilen, kızının erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiğini ve bir doğum gününe gitmek istemesi nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.