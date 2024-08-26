Balıkesir'de Cinayet: Erkek Arkadaşı Olduğundan Şüphelendiği 18 Yaşındaki Kızını Katletti!
Balıkesir'de Cinayet: Erkek Arkadaşı Olduğundan Şüphelendiği 18 Yaşındaki Kızını Katletti!
Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Eylem Sevilen, babası tarafından öldürüldü.
Genç kızı evin içinde boğan baba Murat Sevilen, kızının erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiğini ve bir doğum gününe gitmek istemesi nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
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Balıkesir’de Eylem Sevilen isimli genç bir kız, babasının erkek arkadaşı olduğundan şüphelenmesi nedeniyle cinayete kurban gitti.
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Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki yaşandı.
Psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Murat Sevilen, 18 yaşındaki kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı.
Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden çıktı. Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedenini kanepenin içinde buldu.
Genç Eylem’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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Bir süre sonra teslim olan baba Murat Sevilen ilk ifadesinde kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.
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