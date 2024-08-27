Erkolar İsyanda: Kadın Kuaförlerine Yapılan Pozitif Ayrımcılık Sinirleri Biraz Gerdi!
Erkolar İsyanda: Kadın Kuaförlerine Yapılan Pozitif Ayrımcılık Sinirleri Biraz Gerdi!
Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni bir karar aldı. Buna göre, her iki işletme de pazar günleri kapalı olma kararından muaf oldu. Erkek berberleri için zorunluluk devam edince sosyal medyada ortalık biraz karıştı.
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Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonları için 1 Temmuz'da yeni bir karar almış ve işletmelerin haftanın bir günü kapalı olmasını zorunlu tutmuştu.
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Düğün ve hafta sonu saç yaptırmak isteyen kadınların şikayetleri dikkate alınmış olacak ki bakanlık bu karardan geri adım attı. Yeni düzenlemeyle kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerine pazar günleri için muafiyet getirildi.
Buna göre, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri artık pazar günleri açık olacak. Berberler ise pazar günü kapalı olmayı sürdürecek.
Söz konusu karar erkeklerin ise biraz canını sıkmış gözüküyor 👇
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