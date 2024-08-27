Erkolar İsyanda: Kadın Kuaförlerine Yapılan Pozitif Ayrımcılık Sinirleri Biraz Gerdi!

Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni bir karar aldı. Buna göre, her iki işletme de pazar günleri kapalı olma kararından muaf oldu. Erkek berberleri için zorunluluk devam edince sosyal medyada ortalık biraz karıştı.

Buyrun detaylara bakıyoruz 👇