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TÜİK Paylaştı: Kadınlar En Çok Hangi Sosyal Medyayı Kullanıyor, Ne Sipariş Ediyor?

TÜİK Paylaştı: Kadınlar En Çok Hangi Sosyal Medyayı Kullanıyor, Ne Sipariş Ediyor?

TÜİK
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.08.2024 - 14:13 Son Güncelleme: 27.08.2024 - 14:23

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kadınların en çok kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, en çok kullandığı sosyal medya platformu ise YouTube. Kadınların internetten en çok sipariş ettiği ürünler ise giyim, ayakkabı ve aksesuar.

Kaynak: TÜİK

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TÜİK, "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2024" sonuçlarını yayınladı. Araştırmada bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına da yer verildi.

TÜİK, "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2024" sonuçlarını yayınladı. Araştırmada bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına da yer verildi.

Araştırmaya göre, yüzde 86,2 ile WhatsApp, Türkiye'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması.

Araştırmaya göre, yüzde 86,2 ile WhatsApp, Türkiye'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması.

Yüzde 71,3 ile YouTube en çok kullanılan sosyal medya platformu olurken, yüzde 65,4 ile Instagram ikinci sırada yer aldı.

Yüzde 71,3 ile YouTube en çok kullanılan sosyal medya platformu olurken, yüzde 65,4 ile Instagram ikinci sırada yer aldı.

TÜİK'in çalışması ayrıca "Kadınlar en çok hangi sosyal medya platformu ve mesajlaşma uygulamasını kullanıyor?" sorusuna da yanıt oldu.

TÜİK'in çalışması ayrıca "Kadınlar en çok hangi sosyal medya platformu ve mesajlaşma uygulamasını kullanıyor?" sorusuna da yanıt oldu.

Çalışmaya göre kadınlar en çok yüzde 82,9 ile WhatsApp, yüzde 68,0 ile YouTube ve yüzde 63,9 ile Instagram uygulamalarını kullanıyor.

Çalışmaya göre kadınlar en çok yüzde 82,9 ile WhatsApp, yüzde 68,0 ile YouTube ve yüzde 63,9 ile Instagram uygulamalarını kullanıyor.
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Çalışmada kadınlar internet alışverişlerine ilişkin önemli bilgiler de yer aldı. Buna göre kadınların internetten en fazla yaptığı alışveriş giyim, ayakkabı ve aksesuar.

Çalışmada kadınlar internet alışverişlerine ilişkin önemli bilgiler de yer aldı. Buna göre kadınların internetten en fazla yaptığı alışveriş giyim, ayakkabı ve aksesuar.

Teslimatların yüzdesel dağılımı ise şöyle: 👇

  • Yüzde 83: Giyim, Ayakkabı, Aksesuar

  • Yüzde 46,6: Kozmetik ve Güzellik Ürünleri

  • Yüzde 45,9: Lokanta ve Fast Food Teslimatları

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