TÜİK Paylaştı: Kadınlar En Çok Hangi Sosyal Medyayı Kullanıyor, Ne Sipariş Ediyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kadınların en çok kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, en çok kullandığı sosyal medya platformu ise YouTube. Kadınların internetten en çok sipariş ettiği ürünler ise giyim, ayakkabı ve aksesuar.

Kaynak: TÜİK