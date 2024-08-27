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Sevil Üstekin Kimdir? Sevil Üstekin Filmleri ve Dizileri

Sevil Üstekin Kimdir? Sevil Üstekin Filmleri ve Dizileri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.08.2024 - 16:14

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan Sevil Üstekin, hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu, pek çok farklı yapımda rol almıştı. Üstekin, yalnızca filmlerde değil televizyon dizilerinde de seyirciyle buluşmuştu.

Peki Sevil Üstekin kimdir, hangi filmlerde rol aldı?

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Sevil Üstekin Kimdir?

Sevil Üstekin Kimdir?

Sevil Üstekin, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde okuyan ünlü isim, daha sonra tiyatro eğitimi almaya başladı.

LCC Language and Culture Center'da 3 yıl eğitim gören ünlü ismin gittiği merkez, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında çalışıyordu.

Sevil Üstekin Tiyatroları

Sevil Üstekin Tiyatroları

Sevil Ütsekin, 1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla adını halka duyurdu. 

Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda görev aldı.

Üstekin, eşi İsmet Üstekin ile tiyatroda tanıştı.

Sevil Üstekin Filmleri

Sevil Üstekin Filmleri

Sevil Üstekin'in en popüler filmi, Kemal Sunal ile rol aldığı Kapıcılar Kralı'dır.

1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol alan Üstekin, Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı.

Sevil Üstekin Dizileri

Sevil Üstekin Dizileri

Sevil Üstekin, Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. 1992 yılında başlayan Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle ekranlara gelmişti.

Üstekin, daha sonra meşhur yapımlar olan Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer gibi dizilerde de rol aldı. 

Ünlü isim son olarak 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde 'Ülfet Nine' karakterine hayat vermişti.

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