Sevil Üstekin Kimdir? Sevil Üstekin Filmleri ve Dizileri
Sevil Üstekin Kimdir? Sevil Üstekin Filmleri ve Dizileri
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan Sevil Üstekin, hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu, pek çok farklı yapımda rol almıştı. Üstekin, yalnızca filmlerde değil televizyon dizilerinde de seyirciyle buluşmuştu.
Peki Sevil Üstekin kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
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Sevil Üstekin Kimdir?
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