Sevil Üstekin Kimdir? Sevil Üstekin Filmleri ve Dizileri

Sevil Üstekin, Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. 1992 yılında başlayan Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle ekranlara gelmişti.

Üstekin, daha sonra meşhur yapımlar olan Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer gibi dizilerde de rol aldı.

Ünlü isim son olarak 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde 'Ülfet Nine' karakterine hayat vermişti.