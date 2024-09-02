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Türkiye Böyle Psikopat Görmedi: Aynı Gece Peş Peşe Cinayetler, Gasp ve Soygun!

Türkiye Böyle Psikopat Görmedi: Aynı Gece Peş Peşe Cinayetler, Gasp ve Soygun!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 11:11

İzmir'de Bülent Şengün isimli bir şahıs aynı gece işlediği cinayetler gasp ve soygunla şehri birbirine kattı. 

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İzmir'de gece saatlerinde bir şüpheli, kelimenin tam anlamıyla dehşet saçtı.

İzmir'de gece saatlerinde bir şüpheli, kelimenin tam anlamıyla dehşet saçtı.

Ayrancılar Mahallesi'nde taksiye binen Bülent Şengün, yanında bulan silahla taksici Arif Karabacak'ı bir tarlada gasbetti. Tabancayla Karabacak'ı ensesinden vuran şüpheli, takside bulunan paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Ayrancılar Mahallesi'nde taksiye binen Bülent Şengün, yanında bulan silahla taksici Arif Karabacak'ı bir tarlada gasbetti. Tabancayla Karabacak'ı ensesinden vuran şüpheli, takside bulunan paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Yola çıkan Bülent Şengün, silahla zorla hafif ticari aracı durdurdu ve gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek bir markete daldı.

Yola çıkan Bülent Şengün, silahla zorla hafif ticari aracı durdurdu ve gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek bir markete daldı.

Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla vurarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla vurarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Art arda suç işleyen Bülent Şengün, gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine geldi. Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınındaki bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbedip tabancayla vurdu.

Art arda suç işleyen Bülent Şengün, gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine geldi. Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınındaki bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbedip tabancayla vurdu.
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Polis ekipleri, saldırganı havaalanı yolu üzerinde gasbettiği araç ve suç aletiyle yakaladı. Bülent Şengün'ün gasbettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, saldırganı havaalanı yolu üzerinde gasbettiği araç ve suç aletiyle yakaladı. Bülent Şengün'ün gasbettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

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