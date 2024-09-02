RTÜK, YouTube'da Haber Yapanları da Radarına Aldı: "Televizyonuyla Anlaşamıyor, Gidiyor Kanal Açıyor"

Şahin şöyle devam etti:

'Youtube ile ilgili çalışma da yürütüyoruz. Ama kapatmak için değil, düzene sokmak için uğraşıyoruz. Youtube'da hiçbir içeriğe bugüne kadar müdahale etmedik. Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir. Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. Youtube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar.'