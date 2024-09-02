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RTÜK, YouTube'da Haber Yapanları da Radarına Aldı: "Televizyonuyla Anlaşamıyor, Gidiyor Kanal Açıyor"

RTÜK, YouTube'da Haber Yapanları da Radarına Aldı: "Televizyonuyla Anlaşamıyor, Gidiyor Kanal Açıyor"

Youtube
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 09:47

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları ve video platformu Youtube'a ilişkin yeni düzenleme hazırlandığını söyledi.

Şahin, YouTube üzerinden bağımsız habercilik yapan ünlü gazetecilere de yönelik, 'Bir yayıncı, televizyonuyla anlaşamıyor, ayrılıyor. Gidiyor Youtube kanalı açıyor, sabahtan akşama yayın yapıyor. Arkasına da reklam alıyor. Bunun denetimini kim yapacak?' ifadelerini kullandı. 

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Cüneyt Özdemir, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü gibi Türkiye'nin önde gelen gazetecileri son dönemde YouTube'dan kanal açarak gazetecilik faaliyetlerini burada devam ettirmeye başlamıştı.

Cüneyt Özdemir, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü gibi Türkiye'nin önde gelen gazetecileri son dönemde YouTube'dan kanal açarak gazetecilik faaliyetlerini burada devam ettirmeye başlamıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Sorgusuz Sualsiz" programında ünlü gazetecilerin yayınlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Sorgusuz Sualsiz" programında ünlü gazetecilerin yayınlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Ebubekir Şahin, "Youtube ile ilgili de çalışma yürütüyoruz. Bir yayıncı, televizyonuyla anlaşamıyor, ayrılıyor. Gidiyor Youtube kanalı açıyor, sabahtan akşama yayın yapıyor. Arkasına da reklam alıyor. Bunun denetimini kim yapacak?" ifadelerini kullandı.

Ebubekir Şahin, "Youtube ile ilgili de çalışma yürütüyoruz. Bir yayıncı, televizyonuyla anlaşamıyor, ayrılıyor. Gidiyor Youtube kanalı açıyor, sabahtan akşama yayın yapıyor. Arkasına da reklam alıyor. Bunun denetimini kim yapacak?" ifadelerini kullandı.

Şahin şöyle devam etti: 

'Youtube ile ilgili çalışma da yürütüyoruz. Ama kapatmak için değil, düzene sokmak için uğraşıyoruz. Youtube'da hiçbir içeriğe bugüne kadar müdahale etmedik. Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir. Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. Youtube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar.'

Şahin ayrıca "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. İftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. İftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler" ifadelerini kullandı.

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