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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Açıkladı: "Sokak Röportajlarına Düzen Getirilecek"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Açıkladı: "Sokak Röportajlarına Düzen Getirilecek"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 22:02

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın Sorgusuz Sualsiz programına konuk oldu. Şahin, sokak röportajlarına düzenleme getirileceğini açıkladı.

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Armağan Çağlayan’ın programına katılan RTÜK Başkanı, "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. İftira atmayacaklar, yanlış bilgi vermeyecekler. Doğruluğu tartışılan bilgiyi veremeyecekler." dedi.

Armağan Çağlayan’ın programına katılan RTÜK Başkanı, "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. İftira atmayacaklar, yanlış bilgi vermeyecekler. Doğruluğu tartışılan bilgiyi veremeyecekler." dedi.

Şahin, sokak röportajlarında hakaret, iftira ve yanlış bilgilendirmelerin kabul edilemez olduğunu ve hukuki sınırları aştığını belirterek, röportaj kurallarının bu mecralarda da geçerli olacağını ifade etti.

Şahin, sokak röportajlarında hakaret, iftira ve yanlış bilgilendirmelerin kabul edilemez olduğunu ve hukuki sınırları aştığını belirterek, röportaj kurallarının bu mecralarda da geçerli olacağını ifade etti.

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Bozkurt

Hakaret, iftira ve yanlış bilgilendirmenin kabul edilemez olduğunu söyledikten sonra AKP çatısı altındaki oluşumların neler yaptığını anlatmaya başlasam orta... Devamını Gör

Emel

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Oğuz Kaymaz

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