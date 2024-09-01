RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Açıkladı: "Sokak Röportajlarına Düzen Getirilecek"

Bir Turist Türkiye'de Kaldığı Bir Otelde Sunulan Rihanna'lı Animasyon Şovunu Şaşkınlıkla Paylaştı

Belli Bir Yaştan Sonra Evlenmek İsteyen Erkeklere Sitem Etti: "Kullanılmış Erkek İstemiyorum, Sıfır İstiyorum"

Düğün Değil Felaketler Zinciri: Bir Düğünde Gelin ve Damadın Başına Gelmeyen Kalmadı