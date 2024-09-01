RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Açıkladı: "Sokak Röportajlarına Düzen Getirilecek"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın Sorgusuz Sualsiz programına konuk oldu. Şahin, sokak röportajlarına düzenleme getirileceğini açıkladı.
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Armağan Çağlayan’ın programına katılan RTÜK Başkanı, "Sokak röportajlarına düzen getirilecek. İftira atmayacaklar, yanlış bilgi vermeyecekler. Doğruluğu tartışılan bilgiyi veremeyecekler." dedi.
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Şahin, sokak röportajlarında hakaret, iftira ve yanlış bilgilendirmelerin kabul edilemez olduğunu ve hukuki sınırları aştığını belirterek, röportaj kurallarının bu mecralarda da geçerli olacağını ifade etti.
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Hakaret, iftira ve yanlış bilgilendirmenin kabul edilemez olduğunu söyledikten sonra AKP çatısı altındaki oluşumların neler yaptığını anlatmaya başlasam orta... Devamını Gör
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