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Oğuzhan Uğur Türkiye'deki Siyaset Gündemi ve "Mevzular: Açık Mikrofon" Serisi Hakkında Konuştu

Oğuzhan Uğur Türkiye'deki Siyaset Gündemi ve "Mevzular: Açık Mikrofon" Serisi Hakkında Konuştu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 00:50

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Oyuncu Timur Acar'ın YouTube kanalına konuk olan Oğuzhan Uğur, 'Hayatında unutamadığın ve sana büyük dersler veren bir anın var mı?' sorusunu yanıtladı.

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Her konuda çekinmeden konuşmasıyla tanınan Oğuzhan Uğur, kendisine yöneltilen soruya, “Anıyı paylaşırım ama çok politik olur, siyasete girer” diyerek yanıt vermeye başladı.

Her konuda çekinmeden konuşmasıyla tanınan Oğuzhan Uğur, kendisine yöneltilen soruya, “Anıyı paylaşırım ama çok politik olur, siyasete girer” diyerek yanıt vermeye başladı.

Türkiye'deki siyaset hakkında konuşan Oğuzhan Uğur, "Mevzular: Açık Mikrofon" serisiyle ilgili, “Gençlerin yoğunlukta olduğu bir platformda bir siyaset videosu trend 1 oluyorsa, zaten yazık o memlekete” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki siyaset hakkında konuşan Oğuzhan Uğur, "Mevzular: Açık Mikrofon" serisiyle ilgili, “Gençlerin yoğunlukta olduğu bir platformda bir siyaset videosu trend 1 oluyorsa, zaten yazık o memlekete” ifadelerini kullandı.

'Kimse istemiyor siyasete girmek ama siyaset bize giriyor.'

Videonun tamamı için:

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