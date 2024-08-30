Oğuzhan Uğur Türkiye'deki Siyaset Gündemi ve "Mevzular: Açık Mikrofon" Serisi Hakkında Konuştu

Oyuncu Timur Acar'ın YouTube kanalına konuk olan Oğuzhan Uğur, 'Hayatında unutamadığın ve sana büyük dersler veren bir anın var mı?' sorusunu yanıtladı.
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Her konuda çekinmeden konuşmasıyla tanınan Oğuzhan Uğur, kendisine yöneltilen soruya, “Anıyı paylaşırım ama çok politik olur, siyasete girer” diyerek yanıt vermeye başladı.
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Türkiye'deki siyaset hakkında konuşan Oğuzhan Uğur, "Mevzular: Açık Mikrofon" serisiyle ilgili, “Gençlerin yoğunlukta olduğu bir platformda bir siyaset videosu trend 1 oluyorsa, zaten yazık o memlekete” ifadelerini kullandı.
Videonun tamamı için:
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