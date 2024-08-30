Mehmetçik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hayran Bırakan Zeybek Gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. Kırklareli'nde saat 10.00’da başlayan törende şiirler okundu, konuşmalar yapıldı ve halk oyunları sergilendi.
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Coşkunun zirveye çıktığı an ise kahraman askerlerin Çakal Çökerten Zeybeği ile yaptığı gösteriydi.
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İl Jandarma Komutanlığı Zeybek Ekibinin gösterisi, tüyleri diken diken eden etkileyiciliğiyle uzun süre alkışlandı.
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