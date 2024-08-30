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Çilingir Parasından Kurtarmak İstedi: Kahraman Kedi Kapıyı Böyle Açtı!

Çilingir Parasından Kurtarmak İstedi: Kahraman Kedi Kapıyı Böyle Açtı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 17:17

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Ev sahibinin anahtarı unutması üzerine devreye giren kahraman kedi, zıplayarak kapıyı açtı ve sahibini çilingir parasından kurtardı.

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Evinin anahtarını unutan genç kız, kapının arkasındaki sevimli dostu Şaşkın’dan yardım istedi.

Evinin anahtarını unutan genç kız, kapının arkasındaki sevimli dostu Şaşkın’dan yardım istedi.

Şaşkın isimli zeki kedi, sahibinin çağrısına kayıtsız kalmayarak kapıyı açmayı başardı. Zıplayarak kapıyı açıp ev sahibinin imdadına yetişen Şaşkın, bu hareketiyle hem sahibini zor bir durumdan kurtardı hem de izleyenlerin kalbini kazandı.

Şaşkın isimli zeki kedi, sahibinin çağrısına kayıtsız kalmayarak kapıyı açmayı başardı. Zıplayarak kapıyı açıp ev sahibinin imdadına yetişen Şaşkın, bu hareketiyle hem sahibini zor bir durumdan kurtardı hem de izleyenlerin kalbini kazandı.

Şaşkın kedinin kahramanlık anları 👇

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