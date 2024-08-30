Dilruba ile Röportaj Yapan Tüylü Mikrofon’dan Tepki: 'Dilruba’yı Tutuklayan Hukuk Sistemine' Lokma Dağıttı

İzmir'de Tüylü Mikrofon isimli kanala, Instagram'a erişim engelini eleştiren bir sokak röportajı verdiği için 12 Ağustos'ta tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu bugün tahliye edildi.
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Dilruba tahliye edildikten sonra Anne Kayserilioğlu, "Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Anneciğim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi" şeklinde konuştu.
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Tüylü Mikrofon kanalı, bugün yapılan tahliye haberinin ardından “Dilruba’yı tutuklayan hukuk sisteminin ruhuna” lokma dağıtarak tepki gösterdi.
Videonun tamamı için:
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