Dilruba ile Röportaj Yapan Tüylü Mikrofon’dan Tepki: 'Dilruba’yı Tutuklayan Hukuk Sistemine' Lokma Dağıttı

Eşi Ojesini Sürebilsin Diye Yoldaki Tüm Tümsekleri Söyleyen Koca Yürekli Adam Beğenileri Topladı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kaldığı Akıl Hastanesini Yorumladı: "Akıl Hastanesinde Mantıklı Bulduğum Şeyler"

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