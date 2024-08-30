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Dilruba ile Röportaj Yapan Tüylü Mikrofon’dan Tepki: 'Dilruba’yı Tutuklayan Hukuk Sistemine' Lokma Dağıttı

Dilruba ile Röportaj Yapan Tüylü Mikrofon’dan Tepki: 'Dilruba’yı Tutuklayan Hukuk Sistemine' Lokma Dağıttı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 18:53 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 19:48

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İzmir'de Tüylü Mikrofon isimli kanala, Instagram'a erişim engelini eleştiren bir sokak röportajı verdiği için 12 Ağustos'ta tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu bugün tahliye edildi.

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Dilruba tahliye edildikten sonra Anne Kayserilioğlu, "Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Anneciğim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi" şeklinde konuştu.

Dilruba tahliye edildikten sonra Anne Kayserilioğlu, "Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Anneciğim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi" şeklinde konuştu.

Tüylü Mikrofon isimli kanalın sahibi ise daha önceden Dilruba için tahliye çağrısı yapmıştı 👇

Tüylü Mikrofon kanalı, bugün yapılan tahliye haberinin ardından “Dilruba’yı tutuklayan hukuk sisteminin ruhuna” lokma dağıtarak tepki gösterdi.

Tüylü Mikrofon kanalı, bugün yapılan tahliye haberinin ardından “Dilruba’yı tutuklayan hukuk sisteminin ruhuna” lokma dağıtarak tepki gösterdi.

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