Dilruba'nın Tutuklandığı Röportajı Gerçekleştiren Kanalın Sahibi Dilruba İçin Tahliye Çağrısı Yaptı

Sarı Mikrofon isimli kanal ile gerçekleştirdiği sokak röportajının ardından tutuklanan Dilruba için verilen karara pek çok kişi tepki gösterdi. “Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sorgulandığı ve tutuklandığı öğrenilen Dilruba 13 gündür tutuklu.
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Röportajı gerçekleştiren Tüylü Mikrofon isimli kanalın sahibi Ozan Çakmakçı, tutuklanan Dilruba için tahliye çağrısı yaptı.
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Dilruba serbest kalana kadar olayı gündemde tutacaklarını belirten kanal sahibi, Dilruba'nın sağlık problemlemi de çağrısında dile getirdi.
İşte o video;
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