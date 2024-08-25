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Dilruba'nın Tutuklandığı Röportajı Gerçekleştiren Kanalın Sahibi Dilruba İçin Tahliye Çağrısı Yaptı

Dilruba'nın Tutuklandığı Röportajı Gerçekleştiren Kanalın Sahibi Dilruba İçin Tahliye Çağrısı Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 17:08 Son Güncelleme: 25.08.2024 - 17:18

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Sarı Mikrofon isimli kanal ile gerçekleştirdiği sokak röportajının ardından tutuklanan Dilruba için verilen karara pek çok kişi tepki gösterdi. “Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sorgulandığı ve tutuklandığı öğrenilen Dilruba 13 gündür tutuklu.

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Röportajı gerçekleştiren Tüylü Mikrofon isimli kanalın sahibi Ozan Çakmakçı, tutuklanan Dilruba için tahliye çağrısı yaptı.

Röportajı gerçekleştiren Tüylü Mikrofon isimli kanalın sahibi Ozan Çakmakçı, tutuklanan Dilruba için tahliye çağrısı yaptı.

Dilruba serbest kalana kadar olayı gündemde tutacaklarını belirten kanal sahibi, Dilruba'nın sağlık problemlemi de çağrısında dile getirdi.

Dilruba serbest kalana kadar olayı gündemde tutacaklarını belirten kanal sahibi, Dilruba'nın sağlık problemlemi de çağrısında dile getirdi.

İşte o video;

Kendisinin bu olayın ardından verdiği röportajı buradan okuyabilirsiniz;

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