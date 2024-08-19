Özel İçerik
Bu içerik, Onedio.com kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tüylü Mikrofon (Ozan Yuşa Çakmakçı): "Sokaklar Son Bir Senedir Hiç Olmadığı Kadar Mutsuz ve Umutsuz"
Tüylü Mikrofon (Ozan Yuşa Çakmakçı): "Sokaklar Son Bir Senedir Hiç Olmadığı Kadar Mutsuz ve Umutsuz"
Geçtiğimiz hafta İzmir'de bir sokak röportajında yaptığı açıklamalardan ötürü Dilruba Y. isimli genç kadın tutuklandı. Yangınlardan ötürü gündem değişmiş gibi gözükse de röportajı yapan TÜYLÜ MİKROFON yani Ozan Yuşa Çakmakçı meseleyi akıllarda tutmaya niyetli. 'Dilruba Hanım çıkana kadar benim tek gündemim bu konu olacak.' diyor. Ozan'a o gün yaşananları ve sokak röportajlarına karşı oluşan tavrı konuştuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
-Merhaba Ozan. Seni ilk kez bu olayla tanıyanları için soruyorum. TÜYLÜ MİKROFON kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
-O gün Dilruba Hanım konuşurken bu ihtimali düşündün mü? Objektif olarak baktığında sana "yanlış" gelen bir şey var mı o röportajda?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam