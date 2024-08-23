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Bir Çiftçi İşçiliği Karşılayamayınca Ürününü Zayi Etmek Yerine Yaratıcı Bir Kampanya Başlattı

Bir Çiftçi İşçiliği Karşılayamayınca Ürününü Zayi Etmek Yerine Yaratıcı Bir Kampanya Başlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 19:28

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Son günlerde ülkemizin pek çok yerinde çiftçilerin ürünlerini döktüğü bazılarının ise hiç toplamayıp tarlalarda bıraktığı haberleriyle pek çok kez karşılaştık. Emeklerinin karşılığını alamayan çiftçilerin bu hareketlerini kimileri desteklerken kimileri ise israfa tepki gösterdi. Tam bu noktada bir çiftçiden duruma oldukça yaratıcı bir çözüm geldi.

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Bir bamya üreticisi, işçilik maliyetini karşılamayınca ürününü sürmek ya da tarlada bırakmak yerine "Kendin topla yarı fiyatına al" kampanyası başlattı.

Bir bamya üreticisi, işçilik maliyetini karşılamayınca ürününü sürmek ya da tarlada bırakmak yerine "Kendin topla yarı fiyatına al" kampanyası başlattı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan bu kampanya sosyal medyada da beğeni topladı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan bu kampanya sosyal medyada da beğeni topladı.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Serhat Demir

Bizimkiler harbiden mal biri yazmış çiftçide kazanır len andaval adam maliyetin yarısına satıyor yani %50 zaten zarar etmiş neyin kafası bu

Turgut Güler

Adam ektiği ürünü toplatsa zarar, hiç dokunmayıp çürümeye bıraksa zarar, sırtını dönüp gitse verdiği emek içine dert olacak zarar, nerden bakarsan bak zarar,... Devamını Gör

Pinar K. Erdem

Helal olsun tebrikler herkes mutlu olmuş bu şekilde👏👏