Bir Çiftçi İşçiliği Karşılayamayınca Ürününü Zayi Etmek Yerine Yaratıcı Bir Kampanya Başlattı

Son günlerde ülkemizin pek çok yerinde çiftçilerin ürünlerini döktüğü bazılarının ise hiç toplamayıp tarlalarda bıraktığı haberleriyle pek çok kez karşılaştık. Emeklerinin karşılığını alamayan çiftçilerin bu hareketlerini kimileri desteklerken kimileri ise israfa tepki gösterdi. Tam bu noktada bir çiftçiden duruma oldukça yaratıcı bir çözüm geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir bamya üreticisi, işçilik maliyetini karşılamayınca ürününü sürmek ya da tarlada bırakmak yerine "Kendin topla yarı fiyatına al" kampanyası başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan bu kampanya sosyal medyada da beğeni topladı.
Detayları buradan izleyebilirsiniz;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bizimkiler harbiden mal biri yazmış çiftçide kazanır len andaval adam maliyetin yarısına satıyor yani %50 zaten zarar etmiş neyin kafası bu
Adam ektiği ürünü toplatsa zarar, hiç dokunmayıp çürümeye bıraksa zarar, sırtını dönüp gitse verdiği emek içine dert olacak zarar, nerden bakarsan bak zarar,... Devamını Gör
Helal olsun tebrikler herkes mutlu olmuş bu şekilde👏👏