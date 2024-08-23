Bir Çiftçi İşçiliği Karşılayamayınca Ürününü Zayi Etmek Yerine Yaratıcı Bir Kampanya Başlattı

Son günlerde ülkemizin pek çok yerinde çiftçilerin ürünlerini döktüğü bazılarının ise hiç toplamayıp tarlalarda bıraktığı haberleriyle pek çok kez karşılaştık. Emeklerinin karşılığını alamayan çiftçilerin bu hareketlerini kimileri desteklerken kimileri ise israfa tepki gösterdi. Tam bu noktada bir çiftçiden duruma oldukça yaratıcı bir çözüm geldi.