Helal Olsun! Bir Genç Elindeki İmkanlarla Kendi Başına Görme Engelliler İçin Sensörlü Gözlük Yaptı

Günümüzde teknoloji akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her gün yepyeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz ve pek çoğu hayatımızın bir parçası oluyor. Hatta bazıları hayatımızı tamamen değiştiriyor. Bu değişime en rahat ayak uyduranlar da elbette gençler oluyor.