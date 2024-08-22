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Helal Olsun! Bir Genç Elindeki İmkanlarla Kendi Başına Görme Engelliler İçin Sensörlü Gözlük Yaptı

Helal Olsun! Bir Genç Elindeki İmkanlarla Kendi Başına Görme Engelliler İçin Sensörlü Gözlük Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 10:51 Son Güncelleme: 22.08.2024 - 10:56

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Günümüzde teknoloji akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her gün yepyeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz ve pek çoğu hayatımızın bir parçası oluyor. Hatta bazıları hayatımızı tamamen değiştiriyor. Bu değişime en rahat ayak uyduranlar da elbette gençler oluyor.

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Bir genç, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için sensörlü bir gözlük yaptı.

Bir genç, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için sensörlü bir gözlük yaptı.

Tamamen kendi imkanlarıyla yaptığı gözlük beğeni topladı.

Tamamen kendi imkanlarıyla yaptığı gözlük beğeni topladı.

İşte o gözlük;

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Naci Kir

imkanı olan icat etmez, imkanı olmayan!