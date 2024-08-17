Torununun Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Deneyen Babaanne Hayattayken Sırat Köprüsü Deneyimi Yaşadı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-cqOxVNdxI/
Sanal gerçeklik gözlükleri, teknolojinin sunduğu en büyüleyici deneyimlerden biri. Bu gözlükler, kullanıcılarına gerçek dünyadan tamamen farklı, tamamen sanal bir dünya sunuyor. Bu sanal dünyada, kullanıcılar, gerçek hayatta yapamayacakları bazı şeyleri deneyimleyebiliyor.
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Bir genç, babaannesine sanal gerçeklik gözlüğüyle bir oyun oynattı.
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Bir yandan gerilirken bir yandan eğlenen babaannenin o anları kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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Ahh bu hayırlı torunlar varya 😅