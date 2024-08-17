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Torununun Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Deneyen Babaanne Hayattayken Sırat Köprüsü Deneyimi Yaşadı

Torununun Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Deneyen Babaanne Hayattayken Sırat Köprüsü Deneyimi Yaşadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 20:17 Son Güncelleme: 17.08.2024 - 21:52

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Sanal gerçeklik gözlükleri, teknolojinin sunduğu en büyüleyici deneyimlerden biri. Bu gözlükler, kullanıcılarına gerçek dünyadan tamamen farklı, tamamen sanal bir dünya sunuyor. Bu sanal dünyada, kullanıcılar, gerçek hayatta yapamayacakları bazı şeyleri deneyimleyebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-cqOxVNdxI/
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Bir genç, babaannesine sanal gerçeklik gözlüğüyle bir oyun oynattı.

Bir genç, babaannesine sanal gerçeklik gözlüğüyle bir oyun oynattı.

Bir yandan gerilirken bir yandan eğlenen babaannenin o anları kalpleri ısıttı.

Bir yandan gerilirken bir yandan eğlenen babaannenin o anları kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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gur.ebrar34

Ahh bu hayırlı torunlar varya 😅