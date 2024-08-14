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700 Dolar? İki İçerik Üreticisi İstanbul'da Turist Gibi Gezerek Esnafın Yabancılara Davranışlarını Gösterdi

700 Dolar? İki İçerik Üreticisi İstanbul'da Turist Gibi Gezerek Esnafın Yabancılara Davranışlarını Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 17:11

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Ülkemiz son yıllarda ucuz tatilin adresi olarak görülürken, bu sene pahalılı turistleri de vurdu. Turistik bölgelerdeki esnafın gelen konuklara tavrı ve onlar için uyguladığı farklı fiyat tarifesi çoğu insanın tepkisini çekiyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/elifhazalta...
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İki içerik üreticisi, İstanbul'u turist gibi gezerek esnafla olan diyaloglarını kaydetti.

İki içerik üreticisi, İstanbul'u turist gibi gezerek esnafla olan diyaloglarını kaydetti.

Esnafın sıcakkanlılığına karşın, turistlere sunduğu fiyatlar dudak uçuklattı.

Esnafın sıcakkanlılığına karşın, turistlere sunduğu fiyatlar dudak uçuklattı.

İşte o video;

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