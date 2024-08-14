700 Dolar? İki İçerik Üreticisi İstanbul'da Turist Gibi Gezerek Esnafın Yabancılara Davranışlarını Gösterdi

Market Arabasını 300 Euroya Dolduran Gurbetçi Pahalılığa İsyan Etti: “Almanya Ucuz Değil”

Antalya'da Bir Motosiklet Sürücüsünün Bir Anlık Dalgınlıkla Yaptığı İlginç Kaza Bir Aracın Kamerasına Yansıdı

Müşterinin Tırnağına Yapılan İşlem Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Yapabileceğimizin En İyisini Yaptık'

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