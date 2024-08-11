Türkiye'de Yaşayan Güney Koreli Genç Koreli Erkeklerin Neden Makyaj Yaptıklarını Anlattı

Günümüzde makyaj, yalnızca kadınların tekelinde olmaktan çıkmış durumda. Artık cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin güzelliğini ve özgüvenini artırmak için başvurduğu bir araç haline geldi. Elbette yorgun görünen gözaltılarını kapatmak, kuruyan dudaklara krem sürmek cinsiyetle ilgili bir durum değil. Cilt bakımı ve cilt güzelliği konusunda öne çıkan Kore, bu adımın öncüsü oldu.