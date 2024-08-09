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Bir Güney Koreli Kuzey Kore'deki Yaşamı Anlattı: "Bizim Alıştığımız Teknoloji Onlar İçin Şok Olacak Bir şey"

Bir Güney Koreli Kuzey Kore'deki Yaşamı Anlattı: "Bizim Alıştığımız Teknoloji Onlar İçin Şok Olacak Bir şey"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 18:02

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Kuzey Kore'nin kapalı bir kutu olduğunu hepimiz biliyoruz. Gizemli yapısı ve dış dünyayla sınırlı iletişimi, onu global arenada bir merak konusu haline getiriyor. Türkiye'de yaşayan Güney Koreli Sua Son da sık sık Kuzey Kore ile ilgili sorulara maruz kalıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@suasonkoreli/...
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Sua Son Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bugün hala savaşın sürdüğünü, iki ülke arasındaki farkları anlattı.

Sua Son Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bugün hala savaşın sürdüğünü, iki ülke arasındaki farkları anlattı.

Bize çok sıradan gelen teknolojilerin onlar için akılalmaz bir şey olduğunu söyleyen Sua Son, Kuzey Koreli bir askerin, ülkesinden kaçışını anlattı.

Bize çok sıradan gelen teknolojilerin onlar için akılalmaz bir şey olduğunu söyleyen Sua Son, Kuzey Koreli bir askerin, ülkesinden kaçışını anlattı.

İşte o video;

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