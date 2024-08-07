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Herkesin Anlayabileceği Şekilde Anlatmış: Mısır Taneleri ile Yapılan Bu Ekonomi Yorumu Canınızı Biraz Sıkacak

Herkesin Anlayabileceği Şekilde Anlatmış: Mısır Taneleri ile Yapılan Bu Ekonomi Yorumu Canınızı Biraz Sıkacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 19:59

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Ülkemizde gelir dağılımındaki dengesizlik, her geçen gün daha fazla belirginleşiyor. Bu eşitsizlik, sosyal ve ekonomik yapıyı olumsuz yönde etkileyerek, toplumsal huzursuzluğu da beraberinde getiriyor.

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YouTube’da akademik hayat ve ekonomi ile ilgili paylaşımlar yapan “akademiklink”, ömür boyunca asgari ücretle çalışan kişilerin kazancını ve günümüzün ekonomisini mısır taneleri ile anlattı.

YouTube’da akademik hayat ve ekonomi ile ilgili paylaşımlar yapan “akademiklink”, ömür boyunca asgari ücretle çalışan kişilerin kazancını ve günümüzün ekonomisini mısır taneleri ile anlattı.

Durumun net bir şekilde anlaşıldığı video izleyenlerin biraz canını sıktı.

Durumun net bir şekilde anlaşıldığı video izleyenlerin biraz canını sıktı.

İşte o video;

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