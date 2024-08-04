Görüş Bildir
Haberler
Video
Hamallık Yapan Bir Amcanın Sokak Röportajında İsyanı Sosyal Medyada Viral Oldu

Hamallık Yapan Bir Amcanın Sokak Röportajında İsyanı Sosyal Medyada Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 18:32

İçerik Devam Ediyor

Ekonomik dalgalanmaların olumsuz etkileri, toplumun geniş kesimlerinde derin izler bırakıyor. Ekonomik sıkıntılar, bireylerin yaşamlarında belirgin bir durgunluğa neden olurken, aynı zamanda genel bir huzursuzluğa da yol açıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hamallık yapan bir vatandaş bir sokak röportajında yaşananlara isyan etti,

Hamallık yapan bir vatandaş bir sokak röportajında yaşananlara isyan etti,

"Hırsız da var, arsız da var, fırsatçı da var. Ben sana onlarla mücadele et diye yetki verdim" diyen vatandaşın o sözleri sosyal medyada viral oldu.

"Hırsız da var, arsız da var, fırsatçı da var. Ben sana onlarla mücadele et diye yetki verdim" diyen vatandaşın o sözleri sosyal medyada viral oldu.

İşte o röportaj;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın