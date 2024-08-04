Hamallık Yapan Bir Amcanın Sokak Röportajında İsyanı Sosyal Medyada Viral Oldu

Ekonomik dalgalanmaların olumsuz etkileri, toplumun geniş kesimlerinde derin izler bırakıyor. Ekonomik sıkıntılar, bireylerin yaşamlarında belirgin bir durgunluğa neden olurken, aynı zamanda genel bir huzursuzluğa da yol açıyor.
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Hamallık yapan bir vatandaş bir sokak röportajında yaşananlara isyan etti,
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"Hırsız da var, arsız da var, fırsatçı da var. Ben sana onlarla mücadele et diye yetki verdim" diyen vatandaşın o sözleri sosyal medyada viral oldu.
İşte o röportaj;
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