Amerika'da Fayans Parke İşi Yapan Genç 1 Haftada Ne Kadar Para Kazanılabileceğini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9ez_g...
Son dönemde, ekonomideki kötü gidişat gençleri yurt dışındaki çalışma imkanlarını değerlendirmeye yöneltti. Her biri kendi yetenek ve becerilerine göre iş imkanlarını değerlendiriyor ya da kendilerini geliştirebilecekleri alanlar arıyorlar.
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Amerika'da parke fayans işi yapan 'normminderr' isimli sosyal medya kullanıcısı 1 haftada ne kadar para kazanabileceğini paylaştı.
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Bu işi yeni öğrendiğini belirten genç, orada çalışma ile ilgili tüm detayları paylaştı.
İşte o video;
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sağlık sigortası ne kadar onu söyle amerika neoliberal sağlık pahalı orada
hem inşaat işi hem taksicilik sabah yedi buçuktan gece on bir buçuğa kadar mesai para için vücudunu mikiyorsun dikkat et tık diye gitme
kadrolu eşek