Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Tüm Detayları Paylaştı: Almanya Sokak Köpekleri ile İlgili Nasıl Bir Yol İzliyor?

Bildiğiniz üzere ülkemizin son dönemdeki gündemi başıboş sokak köpekleri. Sokak köpeklerinin uyutulması ile ilgil karar ülkenin dört bir yanından büyük tepki topladı. Bu süreçte yurt dışında sokak hayvanları ile ilgili uygulamalar da merak edilmeye başlandı.