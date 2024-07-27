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Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Tüm Detayları Paylaştı: Almanya Sokak Köpekleri ile İlgili Nasıl Bir Yol İzliyor?

Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Tüm Detayları Paylaştı: Almanya Sokak Köpekleri ile İlgili Nasıl Bir Yol İzliyor?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 23:41 Son Güncelleme: 27.07.2024 - 23:43

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Bildiğiniz üzere ülkemizin son dönemdeki gündemi başıboş sokak köpekleri. Sokak köpeklerinin uyutulması ile ilgil karar ülkenin dört bir yanından büyük tepki topladı. Bu süreçte yurt dışında sokak hayvanları ile ilgili uygulamalar da merak edilmeye başlandı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C96xErvs0lg/
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Almanya'da yaşayan Azat Oğuz isimli bir gurbetçi, orada sokak hayvanları ile ilgili nasıl bir yol izlendiğini anlattı.

Almanya'da yaşayan Azat Oğuz isimli bir gurbetçi, orada sokak hayvanları ile ilgili nasıl bir yol izlendiğini anlattı.

"Almanya'da her şehrin yasal olarak barınak yaptırma zorunluluğu var." diyen Oğuz, barınakların nasıl çalıştığını da anlattı.

"Almanya'da her şehrin yasal olarak barınak yaptırma zorunluluğu var." diyen Oğuz, barınakların nasıl çalıştığını da anlattı.

İşte o video;

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Osman Elmallı

kedi barınağa mı hapsedilir aptallar hadi köpek ısırabiliyor onu anladıkta

eftalya02

Sahiplendirme açısından bunu yapıyorlar. Kaldı ki kediler çok fazla zarar görüyor sokakta. Kışın ağız kanseri denilen bir hastalığa yakalaniyorlar soguktan a... Devamını Gör

Gaea

“Avrupada uyutuluyor! Onlar insanlara daha çok değer veriyor” diyenlere, “vurma izni var”, “ben rahatsız oluyorum ama”diyenlere gelsin bu video. İnsani ve do... Devamını Gör