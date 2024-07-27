Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Tüm Detayları Paylaştı: Almanya Sokak Köpekleri ile İlgili Nasıl Bir Yol İzliyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C96xErvs0lg/
Bildiğiniz üzere ülkemizin son dönemdeki gündemi başıboş sokak köpekleri. Sokak köpeklerinin uyutulması ile ilgil karar ülkenin dört bir yanından büyük tepki topladı. Bu süreçte yurt dışında sokak hayvanları ile ilgili uygulamalar da merak edilmeye başlandı.
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Almanya'da yaşayan Azat Oğuz isimli bir gurbetçi, orada sokak hayvanları ile ilgili nasıl bir yol izlendiğini anlattı.
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"Almanya'da her şehrin yasal olarak barınak yaptırma zorunluluğu var." diyen Oğuz, barınakların nasıl çalıştığını da anlattı.
İşte o video;
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