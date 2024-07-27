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Fransa'dan Tatile Gelen İki Gurbetçinin 18 Yaşındaki Gence Söyledikleri Sinirlerinizi Bozacak

Fransa'dan Tatile Gelen İki Gurbetçinin 18 Yaşındaki Gence Söyledikleri Sinirlerinizi Bozacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 19:19

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Yazın gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Türkler de tatil için ülkemize döndü. Özellikle sokak röportajlarında konuşan gurbetçiler, yaptıkları ekonomi yorumlarıyla ülkemizi ikiye bölmüş durumda.

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Fransa'dan ülkemize gelen iki gurbetçi kendilerine "Fransa'dan geldiğiniz için rahat geçiniyorsunuz." diyen gence sinirlendi.

Fransa'dan ülkemize gelen iki gurbetçi kendilerine "Fransa'dan geldiğiniz için rahat geçiniyorsunuz." diyen gence sinirlendi.

Uzun süredir çalıştığını, kendisinin de kız arkadaşıyla gezip dolaşmaya hakkı olduğunu söyleyen gence "Kız arkadaşla ne işin var?" diyen gurbetçi, tepki çekti.

Uzun süredir çalıştığını, kendisinin de kız arkadaşıyla gezip dolaşmaya hakkı olduğunu söyleyen gence "Kız arkadaşla ne işin var?" diyen gurbetçi, tepki çekti.

İşte o röportaj;

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