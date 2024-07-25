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Değişim Öğrencisi Olarak Türkiye'ye Gelen Genç Kendisine Sürekli Yemek İkramı Yapan Ev Sahibi Paylaştı

Değişim Öğrencisi Olarak Türkiye'ye Gelen Genç Kendisine Sürekli Yemek İkramı Yapan Ev Sahibi Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 14:51

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Türkiye'nin eşsiz kültürünün en belirgin özelliklerinden biri olan misafirperverlik, toplumun temel taşlarından biri. Sevdiklerimizi ağırlamanın, onları evimizde ağırlamanın ve onlara özenle hazırlanmış lezzetli yemekler sunmanın, bizim için  önemi büyük. Yemek ikramı pek çoğumuzun sevgi dili.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ciruzzinindon...
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Türkiye'de değişim öğrencisi olarak gelen bir genç, ev sahibinin kendisine yaptığı yemek ikramlarını paylaştı.

Türkiye'de değişim öğrencisi olarak gelen bir genç, ev sahibinin kendisine yaptığı yemek ikramlarını paylaştı.

Türkiye'de en çok duyduğu cümle "Ye Ciro ye" olan gencin videosu kalpleri ısıttı.

Türkiye'de en çok duyduğu cümle "Ye Ciro ye" olan gencin videosu kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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