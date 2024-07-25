Değişim Öğrencisi Olarak Türkiye'ye Gelen Genç Kendisine Sürekli Yemek İkramı Yapan Ev Sahibi Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ciruzzinindon...
Türkiye'nin eşsiz kültürünün en belirgin özelliklerinden biri olan misafirperverlik, toplumun temel taşlarından biri. Sevdiklerimizi ağırlamanın, onları evimizde ağırlamanın ve onlara özenle hazırlanmış lezzetli yemekler sunmanın, bizim için önemi büyük. Yemek ikramı pek çoğumuzun sevgi dili.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de değişim öğrencisi olarak gelen bir genç, ev sahibinin kendisine yaptığı yemek ikramlarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de en çok duyduğu cümle "Ye Ciro ye" olan gencin videosu kalpleri ısıttı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın