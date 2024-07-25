Değişim Öğrencisi Olarak Türkiye'ye Gelen Genç Kendisine Sürekli Yemek İkramı Yapan Ev Sahibi Paylaştı

Türkiye'nin eşsiz kültürünün en belirgin özelliklerinden biri olan misafirperverlik, toplumun temel taşlarından biri. Sevdiklerimizi ağırlamanın, onları evimizde ağırlamanın ve onlara özenle hazırlanmış lezzetli yemekler sunmanın, bizim için önemi büyük. Yemek ikramı pek çoğumuzun sevgi dili.