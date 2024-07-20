Film Sahnesi Gibi: 1993 Yılında Bir Üniversitemizin Mezuniyet Balosunda Çekilmiş Görüntüler

Öğrencilerin hayatında önemli bir dönüm noktası olan mezuniyet, düzenlenen balolar ile unutulmaz bir anıya dönüşüyor.. Bu özel gün, gençlerin eğitim hayatlarının bir bölümünü tamamlayıp yeni bir sayfa açtıkları eşsiz bir an. Dolayısıyla, mezuniyet baloları sadece bir kutlama değil, aynı zamanda gençlerin hayatlarında yeni bir başlangıcı simgeler. Fakat bildiğiniz üzere geçtiğimiz eğitim yılınan ardından mezuniyet baloları ile ilgili tatsız olaylar yaşandı.