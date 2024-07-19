İlk 100'e Girmek İstiyordu: YKS'de 314. Olduğunu Öğrenen Genç Kız Hayal Kırıklığına Uğradı

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler geleceklerini büyük ölçüde belirleyecek olan üniversiteye bir adım daha yaklaşmış oldu. Sonuçlar kimileri mutlu ederken kimilerini ise hüzünlendirdi. İyi bir derece yaptıkları halde, hedeflerini tutturamadıkları için ağlayan öğrenciler sosyal medyada tartışma yarattı.