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İlk 100'e Girmek İstiyordu: YKS'de 314. Olduğunu Öğrenen Genç Kız Hayal Kırıklığına Uğradı

İlk 100'e Girmek İstiyordu: YKS'de 314. Olduğunu Öğrenen Genç Kız Hayal Kırıklığına Uğradı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 17:40

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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler geleceklerini büyük ölçüde belirleyecek olan üniversiteye bir adım daha yaklaşmış oldu. Sonuçlar kimileri mutlu ederken kimilerini ise hüzünlendirdi. İyi bir derece yaptıkları halde, hedeflerini tutturamadıkları için ağlayan öğrenciler sosyal medyada tartışma yarattı.

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İlk 100'e girmeyi hedefleyen bir öğrenci, 314. olduğunu öğrenince hayal kırıklığına uğradığı anları paylaştı.

İlk 100'e girmeyi hedefleyen bir öğrenci, 314. olduğunu öğrenince hayal kırıklığına uğradığı anları paylaştı.

Yine kimileri, iyi üniversitelerde eğitim görebileceğini bu tepkinin gereksiz olduğunu söylerken pek çok kişi konuya burs imlanları bakımından bakınca çok haklı bir isyan olduğunu dile getirdi.

Yine kimileri, iyi üniversitelerde eğitim görebileceğini bu tepkinin gereksiz olduğunu söylerken pek çok kişi konuya burs imlanları bakımından bakınca çok haklı bir isyan olduğunu dile getirdi.

İşte o video;

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