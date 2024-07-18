“Türkiye’ye Daha İyi Hizmetler Vermek İçin” İngiltere'ye Giden Genç İçin Hazırlanan Çanta Viral Oldu

Dil öğrenmek günümüzde neredeyse bir zorunluluk. Bunun için herkes imkanları el verdiğinde kendi yollarını deniyor.
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Sosyal medyada İngiltere'ye dil öğrenmeye giden genç için annesi tarafından hazırlanan çanta sosyal medyada viral oldu.
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“Türkiye’ye daha iyi hizmetler vermek için” İngiltere’ye gideceğini söyleyen oğlunun çantasına; Kur’an-ı Kerim, seccade, takke ve Türk bayrağı koydu.
İşte o video;
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