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“Türkiye’ye Daha İyi Hizmetler Vermek İçin” İngiltere'ye Giden Genç İçin Hazırlanan Çanta Viral Oldu

“Türkiye’ye Daha İyi Hizmetler Vermek İçin” İngiltere'ye Giden Genç İçin Hazırlanan Çanta Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 13:43

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Dil öğrenmek günümüzde neredeyse bir zorunluluk. Bunun için herkes imkanları el verdiğinde kendi yollarını deniyor.

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Sosyal medyada İngiltere'ye dil öğrenmeye giden genç için annesi tarafından hazırlanan çanta sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada İngiltere'ye dil öğrenmeye giden genç için annesi tarafından hazırlanan çanta sosyal medyada viral oldu.

“Türkiye’ye daha iyi hizmetler vermek için” İngiltere’ye gideceğini söyleyen oğlunun çantasına; Kur’an-ı Kerim, seccade, takke ve Türk bayrağı koydu.

“Türkiye’ye daha iyi hizmetler vermek için” İngiltere’ye gideceğini söyleyen oğlunun çantasına; Kur’an-ı Kerim, seccade, takke ve Türk bayrağı koydu.

İşte o video;

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