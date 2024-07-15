Günü Çıkaramadı: Bir Gurbetçi 200 Euro ile Türkiye’de Kaç Gün Yaşayabileceğini Denediği Bir Video Çekti

Artan fiyatlar, tatil bölgelerindeki pahalılık derken ekonomi bu sene turistleri ve gurbetçileri de etkiledi. Uzun süredir ucuz tatilin ülkesi olan Türkiye, artık yabancılara da pahalı gelmeye başladı.
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Ülkemize gelen bir gurbetçi, 200 Euro bozdurarak bu parayla Türkiye’de kaç gün geçirebileceğini denediği bir video çekti.
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1 hafta tatil yapmayı planlayan kadın, elindeki parayla akşam yemeğini bile yiyemedi.
İşte o video;
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