Görüş Bildir
Haberler
Video
Günü Çıkaramadı: Bir Gurbetçi 200 Euro ile Türkiye’de Kaç Gün Yaşayabileceğini Denediği Bir Video Çekti

Günü Çıkaramadı: Bir Gurbetçi 200 Euro ile Türkiye’de Kaç Gün Yaşayabileceğini Denediği Bir Video Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 10:23 Son Güncelleme: 15.07.2024 - 10:28

İçerik Devam Ediyor

Artan fiyatlar, tatil bölgelerindeki pahalılık derken ekonomi bu sene turistleri ve gurbetçileri de etkiledi. Uzun süredir ucuz tatilin ülkesi olan Türkiye, artık yabancılara da pahalı gelmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemize gelen bir gurbetçi, 200 Euro bozdurarak bu parayla Türkiye’de kaç gün geçirebileceğini denediği bir video çekti.

Ülkemize gelen bir gurbetçi, 200 Euro bozdurarak bu parayla Türkiye’de kaç gün geçirebileceğini denediği bir video çekti.

1 hafta tatil yapmayı planlayan kadın, elindeki parayla akşam yemeğini bile yiyemedi.

1 hafta tatil yapmayı planlayan kadın, elindeki parayla akşam yemeğini bile yiyemedi.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
6
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın