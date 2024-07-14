Rus Bir Kadın Türk Erkeklerinin Her Birinin Ortak Sorunu Olan Bir Probleme Çektiği Bir Video ile İsyan Etti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9SXP2Oir9c/
Son yıllarda yurt dışında yayınlanan Türk dizilerinin etkisiyle, ülkemizin erkeklerine duyulan ilgi bir hayli arttı bildiğiniz üzere. Ülkemize gelen turistler 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' başlığıyla, beylerin fotoğrafını gizli gizli çekmeyi akım haline getirdi.
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Her ne kadar hayran olunursa olunsun haklarında bazı şikayetler de var. Rus bir kadın Türkiye'deki tüm erkeklerin ortak bir sorundan bahsederek bir isyanını dile getirdi.
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Havaalanında bir kadını karşılamaya giden hiçbir erkeğin çiçek almadığını söyleyen kadın, bir de erkeklerin havalimanındaki hallerini taklit etti.
İşte o video;
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Aman ne kadar önemli bir detay.. Neyysse iyi oluyor kuçu kuçulara :)
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