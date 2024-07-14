İş Yerinde Geçirdikleri Renkli Günlerini Paylaşanlardan Sonra Bir Kadın "Gerçek Beyaz Yakalılığı" Anlattı

Sosyal medyada son yıllarda 'Benimle Bir Gün' başlığı altında, iş yerlerindeki bir günlerini paylaşan kişilerin, renkli çalışma hayatlarına şahit oluyoruz. Her biri son derece renkli ve kusursuz görünen bu hayatlar, pek çok kişiye umut da veriyor.