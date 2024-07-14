Görüş Bildir
Haberler
Video
İş Yerinde Geçirdikleri Renkli Günlerini Paylaşanlardan Sonra Bir Kadın "Gerçek Beyaz Yakalılığı" Anlattı

İş Yerinde Geçirdikleri Renkli Günlerini Paylaşanlardan Sonra Bir Kadın "Gerçek Beyaz Yakalılığı" Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 13:44 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 13:47

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada son yıllarda 'Benimle Bir Gün' başlığı altında, iş yerlerindeki bir günlerini paylaşan kişilerin, renkli çalışma hayatlarına şahit oluyoruz. Her biri son derece renkli ve kusursuz görünen bu hayatlar, pek çok kişiye umut da veriyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bsyydn/video/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yine sosyal medyada bir kadın beyaz yakalılığın aslında nasıl bir şey olduğunu tüm açıklığıyla anlattı.

Yine sosyal medyada bir kadın beyaz yakalılığın aslında nasıl bir şey olduğunu tüm açıklığıyla anlattı.

"Bu iş beni, hayallerimi ve isteklerimi öldürüyor." diyen kadın videosunu "Neden beyaz yakalı olmamalısınız?" notuyla paylaştı.

"Bu iş beni, hayallerimi ve isteklerimi öldürüyor." diyen kadın videosunu "Neden beyaz yakalı olmamalısınız?" notuyla paylaştı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın