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9 Bin TL'ye Malolacaktı: Çıktığı Bali Tatilinde Zehirlenen Bir Türk Seyahat Sigortasının Önemini Hatırlattı

9 Bin TL'ye Malolacaktı: Çıktığı Bali Tatilinde Zehirlenen Bir Türk Seyahat Sigortasının Önemini Hatırlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 12:35

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Seyahat etmek, birçok kişi için adeta bir tutku. Ancak, bu tutku keyifli deneyimin yanı sıra, bazı riskler ve tehlikeler de bulundurabiliyor. Bu tür tehlikeler, seyahat deneyiminizi gölgeleyebilir ve hatta ciddi sorunlara yol açabilir.

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Bali tatiline çıkan bir Türk, içtiği bir su sebebiyle zehirlendiği için soluğu hastanede aldı.

Bali tatiline çıkan bir Türk, içtiği bir su sebebiyle zehirlendiği için soluğu hastanede aldı.

Yaşadığı bu talihsiz deneyimden sonra, seyahat sigortasının önemini hatırlayan gezgin insanları da bu konuda bilinçlendirdi.

Yaşadığı bu talihsiz deneyimden sonra, seyahat sigortasının önemini hatırlayan gezgin insanları da bu konuda bilinçlendirdi.

İşte o video;

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