Sevgilisi İçin Kredi Çekip Çok Pişman Olan Kadın Tartışma Yarattı: "Sevgili İçin Kredi Çekilir mi?

Kredi çekmek, borç vermek özellikle bu dönemde çok büyük bir sorumluluk. Kimileri karşısındakini kıramadığı için kimileri ise aralarındaki bağ için hiç düşünmeden bazı riskler alabiliyor. Bir kadın sosyal medyada, sevgilisi için kredi çektiği için yaşadığı pişmanlığı anlattı.