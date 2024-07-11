"Flört Etmek Haram" Diyen Bir Kadın İstihareye Yatarak Evleneceğiniz Kişiyi Seçebileceğinizi Söyledi

Sosyal medyada yüzünü göstermeden dini bilgiler paylaşan kadının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de flört ve evlilik konularını ele aldı.
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Flört etmenin haram olduğunu vurgulayan kadın, evlenmek istediğinizde bunu büyüklerinize söylemeniz gerektiğini, onların bulduğu uygun kişiyle 3. bir kişinin refakatinde görüşerek tanışabileceğinizi söyledi.
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"Haram yolla helale varılmaz." diyen kadın, istihareye yatarak işin evliliğe kadar gidebileceğini söyledi.
İşte o video;
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