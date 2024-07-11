Görüş Bildir
Haberler
Video
"Flört Etmek Haram" Diyen Bir Kadın İstihareye Yatarak Evleneceğiniz Kişiyi Seçebileceğinizi Söyledi

"Flört Etmek Haram" Diyen Bir Kadın İstihareye Yatarak Evleneceğiniz Kişiyi Seçebileceğinizi Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 16:17

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada yüzünü göstermeden dini bilgiler paylaşan kadının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi şimdi de flört ve evlilik konularını ele aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Flört etmenin haram olduğunu vurgulayan kadın, evlenmek istediğinizde bunu büyüklerinize söylemeniz gerektiğini, onların bulduğu uygun kişiyle 3. bir kişinin refakatinde görüşerek tanışabileceğinizi söyledi.

Flört etmenin haram olduğunu vurgulayan kadın, evlenmek istediğinizde bunu büyüklerinize söylemeniz gerektiğini, onların bulduğu uygun kişiyle 3. bir kişinin refakatinde görüşerek tanışabileceğinizi söyledi.

"Haram yolla helale varılmaz." diyen kadın, istihareye yatarak işin evliliğe kadar gidebileceğini söyledi.

"Haram yolla helale varılmaz." diyen kadın, istihareye yatarak işin evliliğe kadar gidebileceğini söyledi.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın