Bir Üniversite Mezuniyet Töreninde 4 Yıl Boyunca Görme Engelli Oğluna Eşlik Eden Anneye Fahri Diploma Verdi

Bir annenin çocukları için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Çocuklarının mutluluğu ve huzuru için her türlü fedakarlığı göze alabilir, her türlü zorluğun üstesinden gelebilirler.
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Fatma Ögel isimli bir kadın, 4 yıl boyunca üniversiteye giden görme engelli oğluna eşlik etti.
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Annenin bu emeğini görmezden gelmeyen üniversite yönetimi, mezuniyet töreninde anneye fahri diploma verdi.
İşte o anlar;
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Boşuna mı söylenmiş cennet annelerin ayakları altındadır diye ellerinden öperim anacım 🙏🙏