Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Üniversite Mezuniyet Töreninde 4 Yıl Boyunca Görme Engelli Oğluna Eşlik Eden Anneye Fahri Diploma Verdi

Bir Üniversite Mezuniyet Töreninde 4 Yıl Boyunca Görme Engelli Oğluna Eşlik Eden Anneye Fahri Diploma Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 13:25 Son Güncelleme: 11.07.2024 - 14:27

İçerik Devam Ediyor

Bir annenin çocukları için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Çocuklarının mutluluğu ve huzuru için her türlü fedakarlığı göze alabilir, her türlü zorluğun üstesinden gelebilirler.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fatma Ögel isimli bir kadın, 4 yıl boyunca üniversiteye giden görme engelli oğluna eşlik etti.

Fatma Ögel isimli bir kadın, 4 yıl boyunca üniversiteye giden görme engelli oğluna eşlik etti.

Annenin bu emeğini görmezden gelmeyen üniversite yönetimi, mezuniyet töreninde anneye fahri diploma verdi.

Annenin bu emeğini görmezden gelmeyen üniversite yönetimi, mezuniyet töreninde anneye fahri diploma verdi.

Üniversite profesörü tarafından cüppesi giydirilen kadın, diğer öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
M. f. Özkan

Boşuna mı söylenmiş cennet annelerin ayakları altındadır diye ellerinden öperim anacım 🙏🙏