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Bildiğiniz Bütün Paranoyaları Unutun: Babaannesinin Kafasında Kurduğu Senaryolarla Ağızları Açık Bıraktı

Bildiğiniz Bütün Paranoyaları Unutun: Babaannesinin Kafasında Kurduğu Senaryolarla Ağızları Açık Bıraktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 17:29

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Aşırı endişe ve zihinsel tasarımın birleşimi, paranoyanın doğmasına zemin hazırlar. Bu durum, kişinin düşünsel süreçlerini etkileyerek, normalden daha fazla kaygı ve korku yaşamasına neden olur. Kendi düşüncelerini sürekli olarak sorgulayan ve olumsuz senaryolar üreten kişi, zamanla paranoyak bir yapıya bürünebilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8jqj6...
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Bir içerik üreticisi, babaannesinin kafasında kurduğu senaryoları anlattı.

Bir içerik üreticisi, babaannesinin kafasında kurduğu senaryoları anlattı.

Babaannenin endişesinin boyutu ve yaratıcılığı ağızları açık bıraktı.

Babaannenin endişesinin boyutu ve yaratıcılığı ağızları açık bıraktı.

İşte o video;

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