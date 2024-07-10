Bildiğiniz Bütün Paranoyaları Unutun: Babaannesinin Kafasında Kurduğu Senaryolarla Ağızları Açık Bıraktı

Aşırı endişe ve zihinsel tasarımın birleşimi, paranoyanın doğmasına zemin hazırlar. Bu durum, kişinin düşünsel süreçlerini etkileyerek, normalden daha fazla kaygı ve korku yaşamasına neden olur. Kendi düşüncelerini sürekli olarak sorgulayan ve olumsuz senaryolar üreten kişi, zamanla paranoyak bir yapıya bürünebilir.