Bildiğiniz Bütün Paranoyaları Unutun: Babaannesinin Kafasında Kurduğu Senaryolarla Ağızları Açık Bıraktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8jqj6...
Aşırı endişe ve zihinsel tasarımın birleşimi, paranoyanın doğmasına zemin hazırlar. Bu durum, kişinin düşünsel süreçlerini etkileyerek, normalden daha fazla kaygı ve korku yaşamasına neden olur. Kendi düşüncelerini sürekli olarak sorgulayan ve olumsuz senaryolar üreten kişi, zamanla paranoyak bir yapıya bürünebilir.
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Bir içerik üreticisi, babaannesinin kafasında kurduğu senaryoları anlattı.
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Babaannenin endişesinin boyutu ve yaratıcılığı ağızları açık bıraktı.
İşte o video;
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