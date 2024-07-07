Serdar Ortaç'ın İkonik Canlı Yayınlarının Parodisini Yapan Genç Başarılı Taklidiyle Beğeni Topladı

Bir dönem Türk popunun efsane isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, son dönemde TikTok'ta yaptığı canlı yayınlarla sık sık gündeme geliyor bildiğiniz üzere. Bir yandan maddi güçlükler bir yandan sağlık sorunları ile mücadele eden Ortaç, TikTok yayınları aracılığyla hayranlarıyla buluşuyor.