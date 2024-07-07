Gecenin Geç Saatinde Motoru ile Gürültü Yapan Sürücüyü Mahalleli Yakalayarak Egzoz Sesini Dinletti

Motorcular için motor sesi bir tutku. Çoğunlukla bu sesin çevreye rahatsızlık verdiğini düşünemeyebiliyorlar. Bir motorcu sosyal medya hesabından “Ben uyumuyorsam kimse uyumayacak” notu ile paylaşım yaptıktan sonra mahallede gürültü yaparak dolaşmaya başladı.
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Duruma öfkelenen mahalle halkı duruma sinirlendi ve motorcuyu yakaladı.
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Gencin kulağını egzoza dayayıp egzoz sesi dinleterek verdikleri ceza sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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helal olsun
suçlu olanları halkın eline vereceksiniz. ceza neymiş görecek
Araç muayenelerinde koltuğun kumaşı ütüsüz diye geçirmiyorlar neredeyse, bu egzozu patlatanlar nasıl geçebiliyor? Bunlara bir, bunlara düşenlere iki...