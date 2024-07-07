Gecenin Geç Saatinde Motoru ile Gürültü Yapan Sürücüyü Mahalleli Yakalayarak Egzoz Sesini Dinletti

Motorcular için motor sesi bir tutku. Çoğunlukla bu sesin çevreye rahatsızlık verdiğini düşünemeyebiliyorlar. Bir motorcu sosyal medya hesabından “Ben uyumuyorsam kimse uyumayacak” notu ile paylaşım yaptıktan sonra mahallede gürültü yaparak dolaşmaya başladı.