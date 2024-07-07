Maltepe'de Tabela Direğine Çıkan Alkollü Şahıs "Değmez" Diyenlerle Kavga Etmek İçin Aşağı İndi

Ülkemizde, her yeni günün ardından, sıra dışı bir olayın yaşandığına şahit oluyoruz. Bu durum, artık alışılagelmiş bir hal almış durumda. Bu tuhaflıklar, artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda.
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Maltepe'de bir vatandaş aşkını haykırmak için tabela direğine çıktı.
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Çevredekilerin inmesi için "Değmez" demesine öfkelenen şahıs, sinirlenerek çıktığı direkten indi.
İşte o anlar;
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