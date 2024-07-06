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Biz Kimlerle Yarışıyoruz? Bir Mağazanın İndirim Zamanı Stokları Rahat Takip Edebilmek İçin Kod Yazdı

Biz Kimlerle Yarışıyoruz? Bir Mağazanın İndirim Zamanı Stokları Rahat Takip Edebilmek İçin Kod Yazdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 18:50

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İndirimi elbette herkes sever. İndirimler, alışveriş deneyimimizi daha keyifli hale getirirken, aynı zamanda bütçemizi de korumamıza yardımcı olur. Özellikle fiyatların sürekli değiştiği ülkemizde son dönemde indirimlere bakış açısı da oldukça değişti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cerennnn_/vid...
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Bir kadın, bir mağazanın yaptığı indirimden istediği ürünlerin stoğunu yakalayamayınca duruma sinirlendi.

Bir kadın, bir mağazanın yaptığı indirimden istediği ürünlerin stoğunu yakalayamayınca duruma sinirlendi.

Rahatça stok takibi yapabilmek için kod yazan kadın, indirim günlerini bilgisayar başında geçirenleri biraz üzdü.

Rahatça stok takibi yapabilmek için kod yazan kadın, indirim günlerini bilgisayar başında geçirenleri biraz üzdü.

İşte o video;

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