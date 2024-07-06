Biz Kimlerle Yarışıyoruz? Bir Mağazanın İndirim Zamanı Stokları Rahat Takip Edebilmek İçin Kod Yazdı

İndirimi elbette herkes sever. İndirimler, alışveriş deneyimimizi daha keyifli hale getirirken, aynı zamanda bütçemizi de korumamıza yardımcı olur. Özellikle fiyatların sürekli değiştiği ülkemizde son dönemde indirimlere bakış açısı da oldukça değişti.