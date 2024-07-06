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Acil Doğuma Alınan Arkadaşının Yanında Kalabalık Yapmak Yerine Evini Temizleyen Kadının Jesti Beğeni Topladı

Acil Doğuma Alınan Arkadaşının Yanında Kalabalık Yapmak Yerine Evini Temizleyen Kadının Jesti Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 16:26

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Doğum, hayatın en karmaşık ve aynı zamanda en mucizevi süreçlerinden biridir. Hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıyan doğum süreçte, ebeveynler çevre baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Bir yandan kendi sağlığı ve bebeğin sağlığıyla ilgilenirken diğer yandan akraba ve arkadaş ziyaretlerinin de altından kalkmaya çalışmak zorunda kalabiliyorlar.

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Bir kadın, arar topar doğuma gitmek zorunda kalan arkadaşının yanına giderek hastanede kalabalık yapmak yerine, acilen çıktığı için toplayamadığı evini misafirleri ağırlayacak bir hale getirmek istedi.

Bir kadın, arar topar doğuma gitmek zorunda kalan arkadaşının yanına giderek hastanede kalabalık yapmak yerine, acilen çıktığı için toplayamadığı evini misafirleri ağırlayacak bir hale getirmek istedi.

Gelecek misafirler için ikramlık hazırlamayı da ihmal etmeyen kadının o hareketi beğeni topladı.

Gelecek misafirler için ikramlık hazırlamayı da ihmal etmeyen kadının o hareketi beğeni topladı.

İşte o video;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Mehmet Ali Usul

Şimdi o doğum yapan kadının evine gelenler ikram da bekler lohusa kadından diye yapmıştır herhalde, helal olsun