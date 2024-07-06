Acil Doğuma Alınan Arkadaşının Yanında Kalabalık Yapmak Yerine Evini Temizleyen Kadının Jesti Beğeni Topladı

Doğum, hayatın en karmaşık ve aynı zamanda en mucizevi süreçlerinden biridir. Hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıyan doğum süreçte, ebeveynler çevre baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Bir yandan kendi sağlığı ve bebeğin sağlığıyla ilgilenirken diğer yandan akraba ve arkadaş ziyaretlerinin de altından kalkmaya çalışmak zorunda kalabiliyorlar.