Birleşik Krallık'ta Dostluk: Misafirliğe Gelirken Getirdikleri Yumurtanın Bile Hesabını Yapmışlar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8pn9f...
Türkiye'nin en belirgin ve değerli kültürel özelliklerinden biri olan misafirperverlik, toplumumuzun temel taşlarından biridir. Bu özelliğimiz, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sıcak bir karşılama ve unutulmaz bir deneyim sunmamızı sağlıyor ve ülkemizi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çekiyor.
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Birleşik Krallık'ta yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, oradaki arkadaşlarıyla yaşadığı ilginç anıyı paylaştı.
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Eve gelirken getirdikleri yumurtanın bile hesabını yapan arkadaşlarının kendisinde yarattığı kültür şoku izleyenleri de şaşırttı.
İşte o video;
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