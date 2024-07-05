Birleşik Krallık'ta Dostluk: Misafirliğe Gelirken Getirdikleri Yumurtanın Bile Hesabını Yapmışlar

Türkiye'nin en belirgin ve değerli kültürel özelliklerinden biri olan misafirperverlik, toplumumuzun temel taşlarından biridir. Bu özelliğimiz, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sıcak bir karşılama ve unutulmaz bir deneyim sunmamızı sağlıyor ve ülkemizi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çekiyor.